Valute / COEP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc
13.88 USD 1.31 (10.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COEP ha avuto una variazione del 10.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.77 e ad un massimo di 13.88.
Segui le dinamiche di Coeptis Therapeutics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COEP News
- Coeptis Therapeutics extinguishes convertible debt with Yorkville
- Coeptis (COEP) Announces Filing of Registration Statement on Form S-4 with SEC in Connection with Proposed Transaction with Z Squared
- SNAP Biosciences licenses Monarch’s cell therapy tech
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Intervallo Giornaliero
12.77 13.88
Intervallo Annuale
2.37 14.70
- Chiusura Precedente
- 12.57
- Apertura
- 13.03
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Minimo
- 12.77
- Massimo
- 13.88
- Volume
- 172
- Variazione giornaliera
- 10.42%
- Variazione Mensile
- 7.10%
- Variazione Semestrale
- 48.77%
- Variazione Annuale
- 285.56%
21 settembre, domenica