COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc

13.88 USD 1.31 (10.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COEP ha avuto una variazione del 10.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.77 e ad un massimo di 13.88.

Segui le dinamiche di Coeptis Therapeutics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.77 13.88
Intervallo Annuale
2.37 14.70
Chiusura Precedente
12.57
Apertura
13.03
Bid
13.88
Ask
14.18
Minimo
12.77
Massimo
13.88
Volume
172
Variazione giornaliera
10.42%
Variazione Mensile
7.10%
Variazione Semestrale
48.77%
Variazione Annuale
285.56%
21 settembre, domenica