КотировкиРазделы
Валюты / COEP
Назад в Рынок акций США

COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc

12.50 USD 0.29 (2.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COEP за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.50, а максимальная — 13.00.

Следите за динамикой Coeptis Therapeutics Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости COEP

Дневной диапазон
12.50 13.00
Годовой диапазон
2.37 14.70
Предыдущее закрытие
12.79
Open
12.52
Bid
12.50
Ask
12.80
Low
12.50
High
13.00
Объем
80
Дневное изменение
-2.27%
Месячное изменение
-3.55%
6-месячное изменение
33.98%
Годовое изменение
247.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.