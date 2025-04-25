Валюты / COEP
COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc
12.50 USD 0.29 (2.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COEP за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.50, а максимальная — 13.00.
Следите за динамикой Coeptis Therapeutics Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COEP
- Coeptis Therapeutics extinguishes convertible debt with Yorkville
- Coeptis (COEP) Announces Filing of Registration Statement on Form S-4 with SEC in Connection with Proposed Transaction with Z Squared
- SNAP Biosciences licenses Monarch’s cell therapy tech
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
12.50 13.00
Годовой диапазон
2.37 14.70
- Предыдущее закрытие
- 12.79
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.50
- Ask
- 12.80
- Low
- 12.50
- High
- 13.00
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- -3.55%
- 6-месячное изменение
- 33.98%
- Годовое изменение
- 247.22%
