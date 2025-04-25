통화 / COEP
COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc
13.88 USD 1.31 (10.42%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COEP 환율이 오늘 10.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.77이고 고가는 13.88이었습니다.
Coeptis Therapeutics Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COEP News
- Coeptis Therapeutics extinguishes convertible debt with Yorkville
- Coeptis (COEP) Announces Filing of Registration Statement on Form S-4 with SEC in Connection with Proposed Transaction with Z Squared
- SNAP Biosciences licenses Monarch’s cell therapy tech
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
12.77 13.88
년간 변동
2.37 14.70
- 이전 종가
- 12.57
- 시가
- 13.03
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- 저가
- 12.77
- 고가
- 13.88
- 볼륨
- 172
- 일일 변동
- 10.42%
- 월 변동
- 7.10%
- 6개월 변동
- 48.77%
- 년간 변동율
- 285.56%
20 9월, 토요일