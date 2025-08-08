FiyatlarBölümler
Dövizler / CMPOW
Geri dön - Hisse senetleri

CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant

11.5400 USD 0.5100 (4.23%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMPOW fiyatı bugün -4.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.5400 ve Yüksek fiyatı olarak 11.5400 aralığında işlem gördü.

CompoSecure Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMPOW haberleri

Günlük aralık
11.5400 11.5400
Yıllık aralık
2.7600 12.1100
Önceki kapanış
12.0500
Açılış
11.5400
Satış
11.5400
Alış
11.5430
Düşük
11.5400
Yüksek
11.5400
Hacim
1
Günlük değişim
-4.23%
Aylık değişim
6.26%
6 aylık değişim
197.42%
Yıllık değişim
217.03%
21 Eylül, Pazar