Dövizler / CMPOW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant
11.5400 USD 0.5100 (4.23%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMPOW fiyatı bugün -4.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.5400 ve Yüksek fiyatı olarak 11.5400 aralığında işlem gördü.
CompoSecure Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
11.5400 11.5400
Yıllık aralık
2.7600 12.1100
- Önceki kapanış
- 12.0500
- Açılış
- 11.5400
- Satış
- 11.5400
- Alış
- 11.5430
- Düşük
- 11.5400
- Yüksek
- 11.5400
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -4.23%
- Aylık değişim
- 6.26%
- 6 aylık değişim
- 197.42%
- Yıllık değişim
- 217.03%
21 Eylül, Pazar