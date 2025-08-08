CotizacionesSecciones
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant

11.4900 USD 0.0300 (0.26%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CMPOW de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.4500, mientras que el máximo ha alcanzado 11.5390.

Siga la dinámica de la pareja de divisas CompoSecure Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
11.4500 11.5390
Rango anual
2.7600 12.1100
Cierres anteriores
11.5200
Open
11.5390
Bid
11.4900
Ask
11.4930
Low
11.4500
High
11.5390
Volumen
3
Cambio diario
-0.26%
Cambio mensual
5.80%
Cambio a 6 meses
196.13%
Cambio anual
215.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B