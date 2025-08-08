通貨 / CMPOW
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant
12.0500 USD 0.5600 (4.87%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMPOWの今日の為替レートは、4.87%変化しました。日中、通貨は1あたり11.7054の安値と12.0500の高値で取引されました。
CompoSecure Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.7054 12.0500
1年のレンジ
2.7600 12.1100
- 以前の終値
- 11.4900
- 始値
- 11.7054
- 買値
- 12.0500
- 買値
- 12.0530
- 安値
- 11.7054
- 高値
- 12.0500
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 4.87%
- 1ヶ月の変化
- 10.96%
- 6ヶ月の変化
- 210.57%
- 1年の変化
- 231.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K