通貨 / CMPOW
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant

12.0500 USD 0.5600 (4.87%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMPOWの今日の為替レートは、4.87%変化しました。日中、通貨は1あたり11.7054の安値と12.0500の高値で取引されました。

CompoSecure Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
11.7054 12.0500
1年のレンジ
2.7600 12.1100
以前の終値
11.4900
始値
11.7054
買値
12.0500
買値
12.0530
安値
11.7054
高値
12.0500
出来高
9
1日の変化
4.87%
1ヶ月の変化
10.96%
6ヶ月の変化
210.57%
1年の変化
231.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K