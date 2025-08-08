Währungen / CMPOW
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant
12.0500 USD 0.5600 (4.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMPOW hat sich für heute um 4.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.7054 bis zu einem Hoch von 12.0500 gehandelt.
Verfolgen Sie die CompoSecure Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.7054 12.0500
Jahresspanne
2.7600 12.1100
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.4900
- Eröffnung
- 11.7054
- Bid
- 12.0500
- Ask
- 12.0530
- Tief
- 11.7054
- Hoch
- 12.0500
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 4.87%
- Monatsänderung
- 10.96%
- 6-Monatsänderung
- 210.57%
- Jahresänderung
- 231.04%
