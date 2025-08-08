KurseKategorien
CMPOW
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant

12.0500 USD 0.5600 (4.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMPOW hat sich für heute um 4.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.7054 bis zu einem Hoch von 12.0500 gehandelt.

Verfolgen Sie die CompoSecure Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
11.7054 12.0500
Jahresspanne
2.7600 12.1100
Vorheriger Schlusskurs
11.4900
Eröffnung
11.7054
Bid
12.0500
Ask
12.0530
Tief
11.7054
Hoch
12.0500
Volumen
9
Tagesänderung
4.87%
Monatsänderung
10.96%
6-Monatsänderung
210.57%
Jahresänderung
231.04%
