CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant

12.0500 USD 0.5600 (4.87%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CMPOW 환율이 오늘 4.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.7054이고 고가는 12.0500이었습니다.

CompoSecure Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
11.7054 12.0500
년간 변동
2.7600 12.1100
이전 종가
11.4900
시가
11.7054
Bid
12.0500
Ask
12.0530
저가
11.7054
고가
12.0500
볼륨
9
일일 변동
4.87%
월 변동
10.96%
6개월 변동
210.57%
년간 변동율
231.04%
20 9월, 토요일