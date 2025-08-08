Valute / CMPOW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant
11.5400 USD 0.5100 (4.23%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMPOW ha avuto una variazione del -4.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.5400 e ad un massimo di 11.5400.
Segui le dinamiche di CompoSecure Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.5400 11.5400
Intervallo Annuale
2.7600 12.1100
- Chiusura Precedente
- 12.0500
- Apertura
- 11.5400
- Bid
- 11.5400
- Ask
- 11.5430
- Minimo
- 11.5400
- Massimo
- 11.5400
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -4.23%
- Variazione Mensile
- 6.26%
- Variazione Semestrale
- 197.42%
- Variazione Annuale
- 217.03%
20 settembre, sabato