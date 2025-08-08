КотировкиРазделы
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant

11.5200 USD 0.2600 (2.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMPOW за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.4900, а максимальная — 11.6100.

Следите за динамикой CompoSecure Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CMPOW

Дневной диапазон
11.4900 11.6100
Годовой диапазон
2.7600 12.1100
Предыдущее закрытие
11.2600
Open
11.4900
Bid
11.5200
Ask
11.5230
Low
11.4900
High
11.6100
Объем
23
Дневное изменение
2.31%
Месячное изменение
6.08%
6-месячное изменение
196.91%
Годовое изменение
216.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.