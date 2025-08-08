Валюты / CMPOW
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant
11.5200 USD 0.2600 (2.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMPOW за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.4900, а максимальная — 11.6100.
Следите за динамикой CompoSecure Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.4900 11.6100
Годовой диапазон
2.7600 12.1100
- Предыдущее закрытие
- 11.2600
- Open
- 11.4900
- Bid
- 11.5200
- Ask
- 11.5230
- Low
- 11.4900
- High
- 11.6100
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 2.31%
- Месячное изменение
- 6.08%
- 6-месячное изменение
- 196.91%
- Годовое изменение
- 216.48%
