Devises / CMPOW
CMPOW: CompoSecure Inc - Warrant

11.5400 USD 0.5100 (4.23%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CMPOW a changé de -4.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.5400 et à un maximum de 11.5400.

Suivez la dynamique CompoSecure Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

CMPOW Nouvelles

Range quotidien
11.5400 11.5400
Range Annuel
2.7600 12.1100
Clôture Précédente
12.0500
Ouverture
11.5400
Bid
11.5400
Ask
11.5430
Plus Bas
11.5400
Plus Haut
11.5400
Volume
1
Changement quotidien
-4.23%
Changement Mensuel
6.26%
Changement à 6 Mois
197.42%
Changement Annuel
217.03%
20 septembre, samedi