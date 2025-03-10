FiyatlarBölümler
Dövizler / CMND
Geri dön - Hisse senetleri

CMND: Clearmind Medicine Inc

1.19 USD 0.19 (19.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMND fiyatı bugün 19.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.05 ve Yüksek fiyatı olarak 1.31 aralığında işlem gördü.

Clearmind Medicine Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMND haberleri

Günlük aralık
1.05 1.31
Yıllık aralık
0.80 2.18
Önceki kapanış
1.00
Açılış
1.21
Satış
1.19
Alış
1.49
Düşük
1.05
Yüksek
1.31
Hacim
14.149 K
Günlük değişim
19.00%
Aylık değişim
13.33%
6 aylık değişim
15.53%
Yıllık değişim
-4.03%
21 Eylül, Pazar