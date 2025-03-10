CotationsSections
CMND: Clearmind Medicine Inc

1.19 USD 0.19 (19.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CMND a changé de 19.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.05 et à un maximum de 1.31.

Suivez la dynamique Clearmind Medicine Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.05 1.31
Range Annuel
0.80 2.18
Clôture Précédente
1.00
Ouverture
1.21
Bid
1.19
Ask
1.49
Plus Bas
1.05
Plus Haut
1.31
Volume
14.149 K
Changement quotidien
19.00%
Changement Mensuel
13.33%
Changement à 6 Mois
15.53%
Changement Annuel
-4.03%
