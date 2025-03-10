Devises / CMND
CMND: Clearmind Medicine Inc
1.19 USD 0.19 (19.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CMND a changé de 19.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.05 et à un maximum de 1.31.
Suivez la dynamique Clearmind Medicine Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMND Nouvelles
- Clearmind Medicine obtient jusqu’à 10 millions $ en billets convertibles
- Clearmind Medicine secures up to $10 million in convertible notes
- Clearmind announces patent application for metabolic syndrome treatment
- Clearmind advances AUD treatment with new trial site in Tel Aviv
- Clearmind expands phase I/IIa trial for alcohol use disorder treatment
- Clearmind receives IRB approval for alcohol disorder treatment trial
- Clearmind doses first participant in alcohol disorder treatment trial
- Clearmind adds Hadassah Medical Center to alcohol disorder drug trial
- Clearmind enrolls first patient in CMND-100 alcohol disorder trial
- Clearmind Medicine Joins Forces with Leading US Political Firm to Promote Psychedelic Therapeutics
- Clearmind adds Tel Aviv medical center to alcohol disorder drug trial
- # Clearmind Medicine hires lobbying firm to advance psychedelic therapy
- Clearmind Medicine Announces Enrollment of First Patient in Phase I/IIa Clinical Trial for Alcohol Use Disorder Treatment
- Clearmind Medicine to Host Live Webinar Gazing Through the Crystal Ball Featuring Leading Psychedelic Experts
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
Range quotidien
1.05 1.31
Range Annuel
0.80 2.18
- Clôture Précédente
- 1.00
- Ouverture
- 1.21
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Plus Bas
- 1.05
- Plus Haut
- 1.31
- Volume
- 14.149 K
- Changement quotidien
- 19.00%
- Changement Mensuel
- 13.33%
- Changement à 6 Mois
- 15.53%
- Changement Annuel
- -4.03%
20 septembre, samedi