CMND: Clearmind Medicine Inc
1.02 USD 0.01 (0.99%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMND de hoy ha cambiado un 0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.00, mientras que el máximo ha alcanzado 1.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Clearmind Medicine Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMND News
- Clearmind announces patent application for metabolic syndrome treatment
- Clearmind advances AUD treatment with new trial site in Tel Aviv
- Clearmind expands phase I/IIa trial for alcohol use disorder treatment
- Clearmind receives IRB approval for alcohol disorder treatment trial
- Clearmind doses first participant in alcohol disorder treatment trial
- Clearmind adds Hadassah Medical Center to alcohol disorder drug trial
- Clearmind enrolls first patient in CMND-100 alcohol disorder trial
- Clearmind Medicine Joins Forces with Leading US Political Firm to Promote Psychedelic Therapeutics
- Clearmind adds Tel Aviv medical center to alcohol disorder drug trial
- # Clearmind Medicine hires lobbying firm to advance psychedelic therapy
- Clearmind Medicine Announces Enrollment of First Patient in Phase I/IIa Clinical Trial for Alcohol Use Disorder Treatment
- Clearmind Medicine to Host Live Webinar Gazing Through the Crystal Ball Featuring Leading Psychedelic Experts
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
Rango diario
1.00 1.03
Rango anual
0.80 2.18
- Cierres anteriores
- 1.01
- Open
- 1.00
- Bid
- 1.02
- Ask
- 1.32
- Low
- 1.00
- High
- 1.03
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 0.99%
- Cambio mensual
- -2.86%
- Cambio a 6 meses
- -0.97%
- Cambio anual
- -17.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B