CMND: Clearmind Medicine Inc

1.19 USD 0.19 (19.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMND ha avuto una variazione del 19.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.31.

Segui le dinamiche di Clearmind Medicine Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.05 1.31
Intervallo Annuale
0.80 2.18
Chiusura Precedente
1.00
Apertura
1.21
Bid
1.19
Ask
1.49
Minimo
1.05
Massimo
1.31
Volume
14.149 K
Variazione giornaliera
19.00%
Variazione Mensile
13.33%
Variazione Semestrale
15.53%
Variazione Annuale
-4.03%
21 settembre, domenica