Valute / CMND
CMND: Clearmind Medicine Inc
1.19 USD 0.19 (19.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMND ha avuto una variazione del 19.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.31.
Segui le dinamiche di Clearmind Medicine Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CMND News
Intervallo Giornaliero
1.05 1.31
Intervallo Annuale
0.80 2.18
- Chiusura Precedente
- 1.00
- Apertura
- 1.21
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Minimo
- 1.05
- Massimo
- 1.31
- Volume
- 14.149 K
- Variazione giornaliera
- 19.00%
- Variazione Mensile
- 13.33%
- Variazione Semestrale
- 15.53%
- Variazione Annuale
- -4.03%
21 settembre, domenica