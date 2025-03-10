通貨 / CMND
CMND: Clearmind Medicine Inc
1.00 USD 0.02 (1.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMNDの今日の為替レートは、-1.96%変化しました。日中、通貨は1あたり1.00の安値と1.03の高値で取引されました。
Clearmind Medicine Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CMND News
- Clearmind announces patent application for metabolic syndrome treatment
- Clearmind advances AUD treatment with new trial site in Tel Aviv
- Clearmind expands phase I/IIa trial for alcohol use disorder treatment
- Clearmind receives IRB approval for alcohol disorder treatment trial
- Clearmind doses first participant in alcohol disorder treatment trial
- Clearmind adds Hadassah Medical Center to alcohol disorder drug trial
- Clearmind enrolls first patient in CMND-100 alcohol disorder trial
- Clearmind Medicine Joins Forces with Leading US Political Firm to Promote Psychedelic Therapeutics
- Clearmind adds Tel Aviv medical center to alcohol disorder drug trial
- # Clearmind Medicine hires lobbying firm to advance psychedelic therapy
- Clearmind Medicine Announces Enrollment of First Patient in Phase I/IIa Clinical Trial for Alcohol Use Disorder Treatment
- Clearmind Medicine to Host Live Webinar Gazing Through the Crystal Ball Featuring Leading Psychedelic Experts
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
1日のレンジ
1.00 1.03
1年のレンジ
0.80 2.18
- 以前の終値
- 1.02
- 始値
- 1.03
- 買値
- 1.00
- 買値
- 1.30
- 安値
- 1.00
- 高値
- 1.03
- 出来高
- 56
- 1日の変化
- -1.96%
- 1ヶ月の変化
- -4.76%
- 6ヶ月の変化
- -2.91%
- 1年の変化
- -19.35%
