Валюты / CMND
CMND: Clearmind Medicine Inc
1.01 USD 0.02 (1.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMND за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.99, а максимальная — 1.03.
Следите за динамикой Clearmind Medicine Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMND
- Clearmind announces patent application for metabolic syndrome treatment
- Clearmind advances AUD treatment with new trial site in Tel Aviv
- Clearmind expands phase I/IIa trial for alcohol use disorder treatment
- Clearmind receives IRB approval for alcohol disorder treatment trial
- Clearmind doses first participant in alcohol disorder treatment trial
- Clearmind adds Hadassah Medical Center to alcohol disorder drug trial
- Clearmind enrolls first patient in CMND-100 alcohol disorder trial
- Clearmind Medicine Joins Forces with Leading US Political Firm to Promote Psychedelic Therapeutics
- Clearmind adds Tel Aviv medical center to alcohol disorder drug trial
- # Clearmind Medicine hires lobbying firm to advance psychedelic therapy
- Clearmind Medicine Announces Enrollment of First Patient in Phase I/IIa Clinical Trial for Alcohol Use Disorder Treatment
- Clearmind Medicine to Host Live Webinar Gazing Through the Crystal Ball Featuring Leading Psychedelic Experts
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
Дневной диапазон
0.99 1.03
Годовой диапазон
0.80 2.18
- Предыдущее закрытие
- 1.03
- Open
- 1.01
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Low
- 0.99
- High
- 1.03
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- -1.94%
- Месячное изменение
- -3.81%
- 6-месячное изменение
- -1.94%
- Годовое изменение
- -18.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.