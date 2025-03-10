货币 / CMND
CMND: Clearmind Medicine Inc
1.02 USD 0.01 (0.99%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMND汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点1.00和高点1.02进行交易。
关注Clearmind Medicine Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMND新闻
- Clearmind announces patent application for metabolic syndrome treatment
- Clearmind advances AUD treatment with new trial site in Tel Aviv
- Clearmind expands phase I/IIa trial for alcohol use disorder treatment
- Clearmind receives IRB approval for alcohol disorder treatment trial
- Clearmind doses first participant in alcohol disorder treatment trial
- Clearmind adds Hadassah Medical Center to alcohol disorder drug trial
- Clearmind enrolls first patient in CMND-100 alcohol disorder trial
- Clearmind Medicine Joins Forces with Leading US Political Firm to Promote Psychedelic Therapeutics
- Clearmind adds Tel Aviv medical center to alcohol disorder drug trial
- # Clearmind Medicine hires lobbying firm to advance psychedelic therapy
- Clearmind Medicine Announces Enrollment of First Patient in Phase I/IIa Clinical Trial for Alcohol Use Disorder Treatment
- Clearmind Medicine to Host Live Webinar Gazing Through the Crystal Ball Featuring Leading Psychedelic Experts
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
日范围
1.00 1.02
年范围
0.80 2.18
- 前一天收盘价
- 1.01
- 开盘价
- 1.00
- 卖价
- 1.02
- 买价
- 1.32
- 最低价
- 1.00
- 最高价
- 1.02
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- -2.86%
- 6个月变化
- -0.97%
- 年变化
- -17.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值