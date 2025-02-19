Dövizler / CLFD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLFD: Clearfield Inc
33.97 USD 0.40 (1.16%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLFD fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.72 ve Yüksek fiyatı olarak 34.83 aralığında işlem gördü.
Clearfield Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLFD haberleri
- Clearfield Potential Recovery: Undervalued Cost-Saving Fiber Platform (NASDAQ:CLFD)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Clearfield stock rating downgraded to Market Perform by Northland
- Clearfield stock price target raised to $50 from $45 at Roth/MKM
- Clearfield (CLFD) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Ubiquiti, InterDigital and Clearfield
- 3 Wireless Stocks Likely to Benefit From Solid Cloud, Fiber Traction
- Clean energy has fans in Trump’s America, complicating budget talks
- Clearfield Launches Flexible TetherSmart Multi-Fiber Terminal as Industry’s Smallest, Carrier-Grade Access Terminal
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
33.72 34.83
Yıllık aralık
23.78 46.76
- Önceki kapanış
- 34.37
- Açılış
- 34.48
- Satış
- 33.97
- Alış
- 34.27
- Düşük
- 33.72
- Yüksek
- 34.83
- Hacim
- 273
- Günlük değişim
- -1.16%
- Aylık değişim
- 5.83%
- 6 aylık değişim
- 15.19%
- Yıllık değişim
- -12.56%
21 Eylül, Pazar