Währungen / CLFD
CLFD: Clearfield Inc
33.95 USD 0.42 (1.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLFD hat sich für heute um -1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.72 bis zu einem Hoch von 34.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clearfield Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.72 34.83
Jahresspanne
23.78 46.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.37
- Eröffnung
- 34.48
- Bid
- 33.95
- Ask
- 34.25
- Tief
- 33.72
- Hoch
- 34.83
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -1.22%
- Monatsänderung
- 5.76%
- 6-Monatsänderung
- 15.12%
- Jahresänderung
- -12.61%
