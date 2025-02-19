Валюты / CLFD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLFD: Clearfield Inc
33.63 USD 0.58 (1.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLFD за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.83, а максимальная — 33.69.
Следите за динамикой Clearfield Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLFD
- Clearfield Potential Recovery: Undervalued Cost-Saving Fiber Platform (NASDAQ:CLFD)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Clearfield stock rating downgraded to Market Perform by Northland
- Clearfield stock price target raised to $50 from $45 at Roth/MKM
- Clearfield (CLFD) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Ubiquiti, InterDigital and Clearfield
- 3 Wireless Stocks Likely to Benefit From Solid Cloud, Fiber Traction
- Clean energy has fans in Trump’s America, complicating budget talks
- Clearfield Launches Flexible TetherSmart Multi-Fiber Terminal as Industry’s Smallest, Carrier-Grade Access Terminal
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
32.83 33.69
Годовой диапазон
23.78 46.76
- Предыдущее закрытие
- 33.05
- Open
- 33.05
- Bid
- 33.63
- Ask
- 33.93
- Low
- 32.83
- High
- 33.69
- Объем
- 266
- Дневное изменение
- 1.75%
- Месячное изменение
- 4.77%
- 6-месячное изменение
- 14.04%
- Годовое изменение
- -13.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.