CLFD: Clearfield Inc

33.97 USD 0.40 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLFD ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.72 e ad un massimo di 34.83.

Segui le dinamiche di Clearfield Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
33.72 34.83
Intervallo Annuale
23.78 46.76
Chiusura Precedente
34.37
Apertura
34.48
Bid
33.97
Ask
34.27
Minimo
33.72
Massimo
34.83
Volume
273
Variazione giornaliera
-1.16%
Variazione Mensile
5.83%
Variazione Semestrale
15.19%
Variazione Annuale
-12.56%
