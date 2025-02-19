Valute / CLFD
CLFD: Clearfield Inc
33.97 USD 0.40 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLFD ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.72 e ad un massimo di 34.83.
Segui le dinamiche di Clearfield Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CLFD News
- Clearfield Potential Recovery: Undervalued Cost-Saving Fiber Platform (NASDAQ:CLFD)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Clearfield stock rating downgraded to Market Perform by Northland
- Clearfield stock price target raised to $50 from $45 at Roth/MKM
- Clearfield (CLFD) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Ubiquiti, InterDigital and Clearfield
- 3 Wireless Stocks Likely to Benefit From Solid Cloud, Fiber Traction
- Clean energy has fans in Trump’s America, complicating budget talks
- Clearfield Launches Flexible TetherSmart Multi-Fiber Terminal as Industry’s Smallest, Carrier-Grade Access Terminal
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Intervallo Giornaliero
33.72 34.83
Intervallo Annuale
23.78 46.76
- Chiusura Precedente
- 34.37
- Apertura
- 34.48
- Bid
- 33.97
- Ask
- 34.27
- Minimo
- 33.72
- Massimo
- 34.83
- Volume
- 273
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- 5.83%
- Variazione Semestrale
- 15.19%
- Variazione Annuale
- -12.56%
20 settembre, sabato