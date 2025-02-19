通貨 / CLFD
CLFD: Clearfield Inc
34.37 USD 0.70 (2.08%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLFDの今日の為替レートは、2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり33.96の安値と34.46の高値で取引されました。
Clearfield Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLFD News
- Clearfield Potential Recovery: Undervalued Cost-Saving Fiber Platform (NASDAQ:CLFD)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Clearfield stock rating downgraded to Market Perform by Northland
- Clearfield stock price target raised to $50 from $45 at Roth/MKM
- Clearfield (CLFD) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Ubiquiti, InterDigital and Clearfield
- 3 Wireless Stocks Likely to Benefit From Solid Cloud, Fiber Traction
- Clean energy has fans in Trump’s America, complicating budget talks
- Clearfield Launches Flexible TetherSmart Multi-Fiber Terminal as Industry’s Smallest, Carrier-Grade Access Terminal
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
1日のレンジ
33.96 34.46
1年のレンジ
23.78 46.76
- 以前の終値
- 33.67
- 始値
- 34.20
- 買値
- 34.37
- 買値
- 34.67
- 安値
- 33.96
- 高値
- 34.46
- 出来高
- 191
- 1日の変化
- 2.08%
- 1ヶ月の変化
- 7.07%
- 6ヶ月の変化
- 16.55%
- 1年の変化
- -11.53%
