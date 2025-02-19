货币 / CLFD
CLFD: Clearfield Inc
33.75 USD 0.12 (0.36%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLFD汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点33.34和高点33.83进行交易。
关注Clearfield Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLFD新闻
- Clearfield Potential Recovery: Undervalued Cost-Saving Fiber Platform (NASDAQ:CLFD)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Clearfield stock rating downgraded to Market Perform by Northland
- Clearfield stock price target raised to $50 from $45 at Roth/MKM
- Clearfield (CLFD) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Ubiquiti, InterDigital and Clearfield
- 3 Wireless Stocks Likely to Benefit From Solid Cloud, Fiber Traction
- Clean energy has fans in Trump’s America, complicating budget talks
- Clearfield Launches Flexible TetherSmart Multi-Fiber Terminal as Industry’s Smallest, Carrier-Grade Access Terminal
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
日范围
33.34 33.83
年范围
23.78 46.76
- 前一天收盘价
- 33.63
- 开盘价
- 33.70
- 卖价
- 33.75
- 买价
- 34.05
- 最低价
- 33.34
- 最高价
- 33.83
- 交易量
- 121
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 5.14%
- 6个月变化
- 14.45%
- 年变化
- -13.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值