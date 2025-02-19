Moedas / CLFD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CLFD: Clearfield Inc
34.44 USD 0.77 (2.29%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLFD para hoje mudou para 2.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.96 e o mais alto foi 34.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Clearfield Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLFD Notícias
- Clearfield Potential Recovery: Undervalued Cost-Saving Fiber Platform (NASDAQ:CLFD)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Clearfield stock rating downgraded to Market Perform by Northland
- Clearfield stock price target raised to $50 from $45 at Roth/MKM
- Clearfield (CLFD) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Ubiquiti, InterDigital and Clearfield
- 3 Wireless Stocks Likely to Benefit From Solid Cloud, Fiber Traction
- Clean energy has fans in Trump’s America, complicating budget talks
- Clearfield Launches Flexible TetherSmart Multi-Fiber Terminal as Industry’s Smallest, Carrier-Grade Access Terminal
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Faixa diária
33.96 34.45
Faixa anual
23.78 46.76
- Fechamento anterior
- 33.67
- Open
- 34.20
- Bid
- 34.44
- Ask
- 34.74
- Low
- 33.96
- High
- 34.45
- Volume
- 56
- Mudança diária
- 2.29%
- Mudança mensal
- 7.29%
- Mudança de 6 meses
- 16.79%
- Mudança anual
- -11.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh