통화 / CLFD
CLFD: Clearfield Inc
33.97 USD 0.40 (1.16%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLFD 환율이 오늘 -1.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.72이고 고가는 34.83이었습니다.
Clearfield Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
33.72 34.83
년간 변동
23.78 46.76
- 이전 종가
- 34.37
- 시가
- 34.48
- Bid
- 33.97
- Ask
- 34.27
- 저가
- 33.72
- 고가
- 34.83
- 볼륨
- 273
- 일일 변동
- -1.16%
- 월 변동
- 5.83%
- 6개월 변동
- 15.19%
- 년간 변동율
- -12.56%
20 9월, 토요일