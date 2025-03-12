Dövizler / CLB
CLB: Core Laboratories Inc
11.96 USD 0.71 (5.60%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLB fiyatı bugün -5.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.94 ve Yüksek fiyatı olarak 12.77 aralığında işlem gördü.
Core Laboratories Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
11.94 12.77
Yıllık aralık
10.15 21.83
- Önceki kapanış
- 12.67
- Açılış
- 12.77
- Satış
- 11.96
- Alış
- 12.26
- Düşük
- 11.94
- Yüksek
- 12.77
- Hacim
- 639
- Günlük değişim
- -5.60%
- Aylık değişim
- 4.64%
- 6 aylık değişim
- -20.11%
- Yıllık değişim
- -34.79%
21 Eylül, Pazar