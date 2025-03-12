Währungen / CLB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CLB: Core Laboratories Inc
12.37 USD 0.30 (2.37%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLB hat sich für heute um -2.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.36 bis zu einem Hoch von 12.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Core Laboratories Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLB News
- Core Laboratories: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding On
- Core Laboratories (CLB) Down 21.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Ariel Focus Fund Q2 2025 Commentary
- Expand Energy Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Increase Y/Y
- Core Labs Posts Flat Revenue in Q2
- Liberty Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Both Fall Y/Y
- Core Laboratories Q2 Earnings Beat Estimates, Expenses Increase Y/Y
- Core Laboratories Inc. (CLB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Core Laboratories earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Core Laboratories (CLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Watch These 4 Energy Stocks for Q2 Earnings: Beat or Miss?
- Core Laboratories to Post Q2 Earnings: Key Metrics to Watch
- Core Laboratories (CLB) Stock: Better Without Its Non-Core?
- CORE LABORATORIES ANNOUNCES TIMING OF SECOND QUARTER 2025 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Core Laboratories Shareholders Approve Key Proposals
- Core Laboratories misses Q1 estimates, shares fall
- Tesla To $120? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Ciena (NYSE:CIEN), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
Tagesspanne
12.36 12.77
Jahresspanne
10.15 21.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.67
- Eröffnung
- 12.77
- Bid
- 12.37
- Ask
- 12.67
- Tief
- 12.36
- Hoch
- 12.77
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -2.37%
- Monatsänderung
- 8.22%
- 6-Monatsänderung
- -17.37%
- Jahresänderung
- -32.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K