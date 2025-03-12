Валюты / CLB
CLB: Core Laboratories Inc
12.83 USD 0.39 (3.14%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLB за сегодня изменился на 3.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.42, а максимальная — 12.96.
Следите за динамикой Core Laboratories Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.42 12.96
Годовой диапазон
10.15 21.83
- Предыдущее закрытие
- 12.44
- Open
- 12.49
- Bid
- 12.83
- Ask
- 13.13
- Low
- 12.42
- High
- 12.96
- Объем
- 912
- Дневное изменение
- 3.14%
- Месячное изменение
- 12.25%
- 6-месячное изменение
- -14.30%
- Годовое изменение
- -30.04%
