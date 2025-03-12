Devises / CLB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLB: Core Laboratories Inc
11.96 USD 0.71 (5.60%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLB a changé de -5.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.94 et à un maximum de 12.77.
Suivez la dynamique Core Laboratories Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLB Nouvelles
- Core Laboratories: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding On
- Core Laboratories (CLB) Down 21.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Ariel Focus Fund Q2 2025 Commentary
- Expand Energy Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Increase Y/Y
- Core Labs Posts Flat Revenue in Q2
- Liberty Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Both Fall Y/Y
- Core Laboratories Q2 Earnings Beat Estimates, Expenses Increase Y/Y
- Core Laboratories Inc. (CLB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Core Laboratories earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Core Laboratories (CLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Watch These 4 Energy Stocks for Q2 Earnings: Beat or Miss?
- Core Laboratories to Post Q2 Earnings: Key Metrics to Watch
- Core Laboratories (CLB) Stock: Better Without Its Non-Core?
- CORE LABORATORIES ANNOUNCES TIMING OF SECOND QUARTER 2025 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Core Laboratories Shareholders Approve Key Proposals
- Core Laboratories misses Q1 estimates, shares fall
- Tesla To $120? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Ciena (NYSE:CIEN), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
Range quotidien
11.94 12.77
Range Annuel
10.15 21.83
- Clôture Précédente
- 12.67
- Ouverture
- 12.77
- Bid
- 11.96
- Ask
- 12.26
- Plus Bas
- 11.94
- Plus Haut
- 12.77
- Volume
- 639
- Changement quotidien
- -5.60%
- Changement Mensuel
- 4.64%
- Changement à 6 Mois
- -20.11%
- Changement Annuel
- -34.79%
20 septembre, samedi