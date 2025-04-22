Dövizler / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.29 USD 0.19 (190.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CJET fiyatı bugün 190.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.14 ve Yüksek fiyatı olarak 0.34 aralığında işlem gördü.
Chijet Motor Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Chijet Motor hisseleri kripto stratejisini yönetecek COO atamasının ardından yükseldi
- Chijet Motor stock soars after appointing COO to lead crypto strategy
- Chijet Motor, dijital para entegrasyonunu yönetmek için COO atadı
- Chijet Motor appoints COO to lead digital currency integration
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
Günlük aralık
0.14 0.34
Yıllık aralık
0.08 2.99
- Önceki kapanış
- 0.10
- Açılış
- 0.18
- Satış
- 0.29
- Alış
- 0.59
- Düşük
- 0.14
- Yüksek
- 0.34
- Hacim
- 296.764 K
- Günlük değişim
- 190.00%
- Aylık değişim
- -82.32%
- 6 aylık değişim
- -83.24%
- Yıllık değişim
- -87.34%
21 Eylül, Pazar