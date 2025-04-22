FiyatlarBölümler
Dövizler / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc

0.29 USD 0.19 (190.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CJET fiyatı bugün 190.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.14 ve Yüksek fiyatı olarak 0.34 aralığında işlem gördü.

Chijet Motor Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.14 0.34
Yıllık aralık
0.08 2.99
Önceki kapanış
0.10
Açılış
0.18
Satış
0.29
Alış
0.59
Düşük
0.14
Yüksek
0.34
Hacim
296.764 K
Günlük değişim
190.00%
Aylık değişim
-82.32%
6 aylık değişim
-83.24%
Yıllık değişim
-87.34%
