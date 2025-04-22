Währungen / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.25 USD 0.15 (150.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CJET hat sich für heute um 150.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.14 bis zu einem Hoch von 0.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chijet Motor Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CJET News
- Chijet Motor: Aktie steigt nach Ernennung eines COO für Krypto-Strategie sprunghaft an
- Chijet Motor stock soars after appointing COO to lead crypto strategy
- Chijet Motor ernennt COO zur Integration von Kryptowährungen in die Bilanz
- Chijet Motor appoints COO to lead digital currency integration
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor Company completes $8 million public offering of shares and warrants
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Tagesspanne
0.14 0.34
Jahresspanne
0.08 2.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.10
- Eröffnung
- 0.18
- Bid
- 0.25
- Ask
- 0.55
- Tief
- 0.14
- Hoch
- 0.34
- Volumen
- 263.844 K
- Tagesänderung
- 150.00%
- Monatsänderung
- -84.76%
- 6-Monatsänderung
- -85.55%
- Jahresänderung
- -89.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K