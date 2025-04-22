Валюты / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.12 USD 0.01 (9.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CJET за сегодня изменился на 9.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.08, а максимальная — 0.12.
Следите за динамикой Chijet Motor Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor Company completes $8 million public offering of shares and warrants
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Дневной диапазон
0.08 0.12
Годовой диапазон
0.08 2.99
- Предыдущее закрытие
- 0.11
- Open
- 0.09
- Bid
- 0.12
- Ask
- 0.42
- Low
- 0.08
- High
- 0.12
- Объем
- 12.004 K
- Дневное изменение
- 9.09%
- Месячное изменение
- -92.68%
- 6-месячное изменение
- -93.06%
- Годовое изменение
- -94.76%
