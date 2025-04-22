Devises / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.29 USD 0.19 (190.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CJET a changé de 190.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.14 et à un maximum de 0.34.
Suivez la dynamique Chijet Motor Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CJET Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- L’action de Chijet Motor s’envole après la nomination d’un COO pour diriger sa stratégie crypto
- Chijet Motor stock soars after appointing COO to lead crypto strategy
- Chijet Motor nomme un COO pour diriger l’intégration des monnaies numériques
- Chijet Motor appoints COO to lead digital currency integration
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor Company completes $8 million public offering of shares and warrants
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Range quotidien
0.14 0.34
Range Annuel
0.08 2.99
- Clôture Précédente
- 0.10
- Ouverture
- 0.18
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Plus Bas
- 0.14
- Plus Haut
- 0.34
- Volume
- 296.764 K
- Changement quotidien
- 190.00%
- Changement Mensuel
- -82.32%
- Changement à 6 Mois
- -83.24%
- Changement Annuel
- -87.34%
20 septembre, samedi