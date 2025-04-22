通貨 / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.10 USD 0.01 (11.11%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CJETの今日の為替レートは、11.11%変化しました。日中、通貨は1あたり0.09の安値と0.11の高値で取引されました。
Chijet Motor Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CJET News
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor Company completes $8 million public offering of shares and warrants
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
1日のレンジ
0.09 0.11
1年のレンジ
0.08 2.99
- 以前の終値
- 0.09
- 始値
- 0.10
- 買値
- 0.10
- 買値
- 0.40
- 安値
- 0.09
- 高値
- 0.11
- 出来高
- 5.107 K
- 1日の変化
- 11.11%
- 1ヶ月の変化
- -93.90%
- 6ヶ月の変化
- -94.22%
- 1年の変化
- -95.63%
