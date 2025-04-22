통화 / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.29 USD 0.19 (190.00%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CJET 환율이 오늘 190.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.14이고 고가는 0.34이었습니다.
Chijet Motor Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CJET News
- Chijet Motor, COO 임명 후 주가 급등: 암호화폐 전략 주도
- Chijet Motor stock soars after appointing COO to lead crypto strategy
- 치제트 모터, 디지털 화폐 통합 위해 COO 임명
- Chijet Motor appoints COO to lead digital currency integration
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor Company completes $8 million public offering of shares and warrants
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
일일 변동 비율
0.14 0.34
년간 변동
0.08 2.99
- 이전 종가
- 0.10
- 시가
- 0.18
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- 저가
- 0.14
- 고가
- 0.34
- 볼륨
- 296.764 K
- 일일 변동
- 190.00%
- 월 변동
- -82.32%
- 6개월 변동
- -83.24%
- 년간 변동율
- -87.34%
20 9월, 토요일