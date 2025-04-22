货币 / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.09 USD 0.03 (25.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CJET汇率已更改-25.00%。当日，交易品种以低点0.09和高点0.12进行交易。
关注Chijet Motor Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CJET新闻
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor Company completes $8 million public offering of shares and warrants
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
日范围
0.09 0.12
年范围
0.08 2.99
- 前一天收盘价
- 0.12
- 开盘价
- 0.11
- 卖价
- 0.09
- 买价
- 0.39
- 最低价
- 0.09
- 最高价
- 0.12
- 交易量
- 3.080 K
- 日变化
- -25.00%
- 月变化
- -94.51%
- 6个月变化
- -94.80%
- 年变化
- -96.07%
