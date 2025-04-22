Valute / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.29 USD 0.19 (190.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CJET ha avuto una variazione del 190.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14 e ad un massimo di 0.34.
Segui le dinamiche di Chijet Motor Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CJET News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Il titolo Chijet Motor vola in borsa dopo la nomina del COO per guidare la strategia crypto
- Chijet Motor stock soars after appointing COO to lead crypto strategy
- Chijet Motor nomina COO per guidare l’integrazione delle valute digitali
- Chijet Motor appoints COO to lead digital currency integration
- Chijet Motor issues 640,850 shares to CVR holders after milestone miss
- Chijet Motor Company completes $8 million public offering of shares and warrants
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Chijet Motor prices public offering at $0.59 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Chijet Motor stock plunges amid potentially dilutive securities offering
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Intervallo Giornaliero
0.14 0.34
Intervallo Annuale
0.08 2.99
- Chiusura Precedente
- 0.10
- Apertura
- 0.18
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Minimo
- 0.14
- Massimo
- 0.34
- Volume
- 296.764 K
- Variazione giornaliera
- 190.00%
- Variazione Mensile
- -82.32%
- Variazione Semestrale
- -83.24%
- Variazione Annuale
- -87.34%
21 settembre, domenica