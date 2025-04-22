Moedas / CJET
CJET: Chijet Motor Company Inc
0.10 USD 0.01 (11.11%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CJET para hoje mudou para 11.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.09 e o mais alto foi 0.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Chijet Motor Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CJET Notícias
Faixa diária
0.09 0.11
Faixa anual
0.08 2.99
- Fechamento anterior
- 0.09
- Open
- 0.10
- Bid
- 0.10
- Ask
- 0.40
- Low
- 0.09
- High
- 0.11
- Volume
- 5.107 K
- Mudança diária
- 11.11%
- Mudança mensal
- -93.90%
- Mudança de 6 meses
- -94.22%
- Mudança anual
- -95.63%
