CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)
5.91 USD 0.32 (5.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CIA fiyatı bugün 5.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.17 ve Yüksek fiyatı olarak 5.98 aralığında işlem gördü.
Citizens Inc Class A ($1.00 Par) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CIA haberleri
- Citizens earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Citizens (CIA) Tops Q2 Earnings Estimates
- Citizens (CIA) Q2 Net Income Jumps 63%
- Citizens rejoins Russell 3000 and 2000 indexes after market reconstitution
- ‘Excited’ About Bitcoin: CIA Official Admits Its Staying Power
Günlük aralık
5.17 5.98
Yıllık aralık
2.90 5.98
- Önceki kapanış
- 5.59
- Açılış
- 5.29
- Satış
- 5.91
- Alış
- 6.21
- Düşük
- 5.17
- Yüksek
- 5.98
- Hacim
- 469
- Günlük değişim
- 5.72%
- Aylık değişim
- 14.76%
- 6 aylık değişim
- 26.55%
- Yıllık değişim
- 64.17%
21 Eylül, Pazar