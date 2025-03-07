CotationsSections
Devises / CIA
Retour à Actions

CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)

5.91 USD 0.32 (5.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CIA a changé de 5.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.17 et à un maximum de 5.98.

Suivez la dynamique Citizens Inc Class A ($1.00 Par). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIA Nouvelles

Range quotidien
5.17 5.98
Range Annuel
2.90 5.98
Clôture Précédente
5.59
Ouverture
5.29
Bid
5.91
Ask
6.21
Plus Bas
5.17
Plus Haut
5.98
Volume
469
Changement quotidien
5.72%
Changement Mensuel
14.76%
Changement à 6 Mois
26.55%
Changement Annuel
64.17%
20 septembre, samedi