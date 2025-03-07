通貨 / CIA
CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)
5.59 USD 0.17 (3.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIAの今日の為替レートは、3.14%変化しました。日中、通貨は1あたり5.34の安値と5.66の高値で取引されました。
Citizens Inc Class A ($1.00 Par)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CIA News
- You Can Buy One of the C.I.A.’s Greatest Mysteries at an Auction House
- The Kryptos Key Is Going Up for Sale
- Citizens earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Citizens (CIA) Tops Q2 Earnings Estimates
- Citizens (CIA) Q2 Net Income Jumps 63%
- Clean Invest Africa shares to be suspended pending annual report delay
- Citizens rejoins Russell 3000 and 2000 indexes after market reconstitution
- ‘Excited’ About Bitcoin: CIA Official Admits Its Staying Power
- The Former C.I.A. Officer Capitalizing On Europe’s Military Spending Boom
- AI Thinks It Cracked Kryptos. The Artist Behind It Says No Chance
1日のレンジ
5.34 5.66
1年のレンジ
2.90 5.94
- 以前の終値
- 5.42
- 始値
- 5.34
- 買値
- 5.59
- 買値
- 5.89
- 安値
- 5.34
- 高値
- 5.66
- 出来高
- 281
- 1日の変化
- 3.14%
- 1ヶ月の変化
- 8.54%
- 6ヶ月の変化
- 19.70%
- 1年の変化
- 55.28%
