Valute / CIA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)
5.91 USD 0.32 (5.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIA ha avuto una variazione del 5.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.17 e ad un massimo di 5.98.
Segui le dinamiche di Citizens Inc Class A ($1.00 Par). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIA News
- You Can Buy One of the C.I.A.’s Greatest Mysteries at an Auction House
- The Kryptos Key Is Going Up for Sale
- Citizens earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Citizens (CIA) Tops Q2 Earnings Estimates
- Citizens (CIA) Q2 Net Income Jumps 63%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.16%
- Champion Iron Q1 FY2026 slides: EBITDA falls amid operational challenges
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Clean Invest Africa shares to be suspended pending annual report delay
- Citizens rejoins Russell 3000 and 2000 indexes after market reconstitution
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.43%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.31%
- Champion Iron Q4 FY2025 presentation: Record sales amid challenging market conditions
- ‘Excited’ About Bitcoin: CIA Official Admits Its Staying Power
- The Former C.I.A. Officer Capitalizing On Europe’s Military Spending Boom
- AI Thinks It Cracked Kryptos. The Artist Behind It Says No Chance
Intervallo Giornaliero
5.17 5.98
Intervallo Annuale
2.90 5.98
- Chiusura Precedente
- 5.59
- Apertura
- 5.29
- Bid
- 5.91
- Ask
- 6.21
- Minimo
- 5.17
- Massimo
- 5.98
- Volume
- 469
- Variazione giornaliera
- 5.72%
- Variazione Mensile
- 14.76%
- Variazione Semestrale
- 26.55%
- Variazione Annuale
- 64.17%
21 settembre, domenica