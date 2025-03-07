Divisas / CIA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)
5.42 USD 0.02 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CIA de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.28, mientras que el máximo ha alcanzado 5.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Citizens Inc Class A ($1.00 Par). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIA News
- You Can Buy One of the C.I.A.’s Greatest Mysteries at an Auction House
- The Kryptos Key Is Going Up for Sale
- Citizens earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Citizens (CIA) Tops Q2 Earnings Estimates
- Citizens (CIA) Q2 Net Income Jumps 63%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.16%
- Champion Iron Q1 FY2026 slides: EBITDA falls amid operational challenges
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Clean Invest Africa shares to be suspended pending annual report delay
- Citizens rejoins Russell 3000 and 2000 indexes after market reconstitution
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.43%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.31%
- Champion Iron Q4 FY2025 presentation: Record sales amid challenging market conditions
- ‘Excited’ About Bitcoin: CIA Official Admits Its Staying Power
- The Former C.I.A. Officer Capitalizing On Europe’s Military Spending Boom
- AI Thinks It Cracked Kryptos. The Artist Behind It Says No Chance
Rango diario
5.28 5.44
Rango anual
2.90 5.94
- Cierres anteriores
- 5.44
- Open
- 5.36
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Low
- 5.28
- High
- 5.44
- Volumen
- 236
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- 5.24%
- Cambio a 6 meses
- 16.06%
- Cambio anual
- 50.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B