CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)
5.53 USD 0.06 (1.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIA hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.17 bis zu einem Hoch von 5.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citizens Inc Class A ($1.00 Par)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CIA News
- You Can Buy One of the C.I.A.’s Greatest Mysteries at an Auction House
- The Kryptos Key Is Going Up for Sale
- Citizens earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Citizens (CIA) Tops Q2 Earnings Estimates
- Citizens (CIA) Q2 Net Income Jumps 63%
- Clean Invest Africa shares to be suspended pending annual report delay
- Citizens rejoins Russell 3000 and 2000 indexes after market reconstitution
- ‘Excited’ About Bitcoin: CIA Official Admits Its Staying Power
- The Former C.I.A. Officer Capitalizing On Europe’s Military Spending Boom
- AI Thinks It Cracked Kryptos. The Artist Behind It Says No Chance
Tagesspanne
5.17 5.59
Jahresspanne
2.90 5.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.59
- Eröffnung
- 5.29
- Bid
- 5.53
- Ask
- 5.83
- Tief
- 5.17
- Hoch
- 5.59
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- 7.38%
- 6-Monatsänderung
- 18.42%
- Jahresänderung
- 53.61%
