시세섹션
통화 / CIA
주식로 돌아가기

CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)

5.91 USD 0.32 (5.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CIA 환율이 오늘 5.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.17이고 고가는 5.98이었습니다.

Citizens Inc Class A ($1.00 Par) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIA News

일일 변동 비율
5.17 5.98
년간 변동
2.90 5.98
이전 종가
5.59
시가
5.29
Bid
5.91
Ask
6.21
저가
5.17
고가
5.98
볼륨
469
일일 변동
5.72%
월 변동
14.76%
6개월 변동
26.55%
년간 변동율
64.17%
20 9월, 토요일