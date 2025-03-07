통화 / CIA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)
5.91 USD 0.32 (5.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CIA 환율이 오늘 5.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.17이고 고가는 5.98이었습니다.
Citizens Inc Class A ($1.00 Par) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIA News
- You Can Buy One of the C.I.A.’s Greatest Mysteries at an Auction House
- The Kryptos Key Is Going Up for Sale
- Citizens earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Citizens (CIA) Tops Q2 Earnings Estimates
- Citizens (CIA) Q2 Net Income Jumps 63%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.16%
- Champion Iron Q1 FY2026 slides: EBITDA falls amid operational challenges
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Clean Invest Africa shares to be suspended pending annual report delay
- Citizens rejoins Russell 3000 and 2000 indexes after market reconstitution
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.43%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.31%
- Champion Iron Q4 FY2025 presentation: Record sales amid challenging market conditions
- ‘Excited’ About Bitcoin: CIA Official Admits Its Staying Power
- The Former C.I.A. Officer Capitalizing On Europe’s Military Spending Boom
- AI Thinks It Cracked Kryptos. The Artist Behind It Says No Chance
일일 변동 비율
5.17 5.98
년간 변동
2.90 5.98
- 이전 종가
- 5.59
- 시가
- 5.29
- Bid
- 5.91
- Ask
- 6.21
- 저가
- 5.17
- 고가
- 5.98
- 볼륨
- 469
- 일일 변동
- 5.72%
- 월 변동
- 14.76%
- 6개월 변동
- 26.55%
- 년간 변동율
- 64.17%
20 9월, 토요일