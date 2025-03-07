Moedas / CIA
CIA: Citizens Inc Class A ($1.00 Par)
5.56 USD 0.14 (2.58%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIA para hoje mudou para 2.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.34 e o mais alto foi 5.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Citizens Inc Class A ($1.00 Par). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIA Notícias
- You Can Buy One of the C.I.A.’s Greatest Mysteries at an Auction House
- The Kryptos Key Is Going Up for Sale
- Citizens earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Citizens (CIA) Tops Q2 Earnings Estimates
- Citizens (CIA) Q2 Net Income Jumps 63%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.16%
- Champion Iron Q1 FY2026 slides: EBITDA falls amid operational challenges
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Clean Invest Africa shares to be suspended pending annual report delay
- Citizens rejoins Russell 3000 and 2000 indexes after market reconstitution
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.43%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.31%
- Champion Iron Q4 FY2025 presentation: Record sales amid challenging market conditions
- ‘Excited’ About Bitcoin: CIA Official Admits Its Staying Power
- The Former C.I.A. Officer Capitalizing On Europe’s Military Spending Boom
- AI Thinks It Cracked Kryptos. The Artist Behind It Says No Chance
Faixa diária
5.34 5.66
Faixa anual
2.90 5.94
- Fechamento anterior
- 5.42
- Open
- 5.34
- Bid
- 5.56
- Ask
- 5.86
- Low
- 5.34
- High
- 5.66
- Volume
- 126
- Mudança diária
- 2.58%
- Mudança mensal
- 7.96%
- Mudança de 6 meses
- 19.06%
- Mudança anual
- 54.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh