CHKP: Check Point Software Technologies Ltd

197.79 USD 1.55 (0.79%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHKP fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 196.40 ve Yüksek fiyatı olarak 199.62 aralığında işlem gördü.

Check Point Software Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
196.40 199.62
Yıllık aralık
169.02 233.78
Önceki kapanış
196.24
Açılış
196.66
Satış
197.79
Alış
198.09
Düşük
196.40
Yüksek
199.62
Hacim
2.649 K
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
4.09%
6 aylık değişim
-13.59%
Yıllık değişim
2.83%
