Dövizler / CHKP
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd
197.79 USD 1.55 (0.79%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CHKP fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 196.40 ve Yüksek fiyatı olarak 199.62 aralığında işlem gördü.
Check Point Software Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
196.40 199.62
Yıllık aralık
169.02 233.78
- Önceki kapanış
- 196.24
- Açılış
- 196.66
- Satış
- 197.79
- Alış
- 198.09
- Düşük
- 196.40
- Yüksek
- 199.62
- Hacim
- 2.649 K
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- 4.09%
- 6 aylık değişim
- -13.59%
- Yıllık değişim
- 2.83%
21 Eylül, Pazar