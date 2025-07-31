Валюты / CHKP
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd
198.84 USD 0.84 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHKP за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 196.39, а максимальная — 199.95.
Следите за динамикой Check Point Software Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
196.39 199.95
Годовой диапазон
169.02 233.78
- Предыдущее закрытие
- 198.00
- Open
- 198.30
- Bid
- 198.84
- Ask
- 199.14
- Low
- 196.39
- High
- 199.95
- Объем
- 1.557 K
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- 4.65%
- 6-месячное изменение
- -13.13%
- Годовое изменение
- 3.38%
