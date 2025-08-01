Divisas / CHKP
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd
196.54 USD 2.30 (1.16%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHKP de hoy ha cambiado un -1.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 196.12, mientras que el máximo ha alcanzado 200.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Check Point Software Technologies Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
196.12 200.99
Rango anual
169.02 233.78
- Cierres anteriores
- 198.84
- Open
- 199.71
- Bid
- 196.54
- Ask
- 196.84
- Low
- 196.12
- High
- 200.99
- Volumen
- 1.216 K
- Cambio diario
- -1.16%
- Cambio mensual
- 3.44%
- Cambio a 6 meses
- -14.14%
- Cambio anual
- 2.18%
